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'da kızını öldüren emekli başkomiserden şok ifade: "Kurtulsun diye yaptım"

Fatih'te, emekli başkomiser, psikolojik tedavi gören kızını öldürdü. Kızını silahla öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı. Polise teslim olan baba, “Kurtulsun diye yaptım” dedi.

En baba vahşet
İstanbul Fatih'te 10 yaşında beri psikolojik tedavi gören kızı Nihal A. (40) ile birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., dehşet saçtı. Çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kız, kurtarılamadı. A. olay yerine gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu. Katil babanın ifadesinde "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi. Nihal A.'nın yaklaşık bir ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı belirlendi.

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