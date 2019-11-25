Genç kadın kazada yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini üzdü. İstanbul Büyükçekmece'de Dokuzluoğlu Et ve Balık Restorant'ın işletmecilerinden 42 yaşındaki Dilek Dokuzluoğlu, dün annesini ziyaret ettikten sonra evine doğru otomobille yola çıktı. Sağanak yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Dokuzluoğlu'nun aracı bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın kurtarılamadı. Ağabey Ahmet Uğur Dokuzluoğlu, kazanın yol hatası nedeniyle meydana geldiği yönündeki iddaları trafik ekiplerinin olay yerindeki tutanakları ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimde kusur olduğunun araştırılacağını söyledi.
AĞABEYİ 'YOL HATASI' DEDİ
Ağabey Ahmet Uğur Dokuzluoğlu
AĞABEYİ 'YOL HATASI' DEDİ
Ağabey Ahmet Uğur Dokuzluoğlu
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