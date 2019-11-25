Çırağını triger kayışı ile döven usta 'İki tokat attım' dedi, tahliye oldu Konya'da, çırağı M.A.'yı (16) triger kayışıyla döven oto tamir ustası Fatih S.'nin (33), yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., "Daha önce de malzemeleri kırdığı için bacaklarına iki tokat attım. Bunun dışında bir eylemim olmamıştır" dedi.

Konya'da, çırağı M.A.'yı (16) triger kayışıyla döven oto tamir ustası Fatih S.'nin (33), yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., "Daha önce de malzemeleri kırdığı için bacaklarına iki tokat attım. Bunun dışında bir eylemim olmamıştır" dedi. Sanık tutuksuz yargılanmak üzere v serbest bırakılırken, M.A. ise bu karar üzerine gözyaşlarını tutamayarak mahkeme salondan çıktı.







Bacakları moraran M.A tahliye kararınatepki gösterdi. çırağı'yı (16) triger kayışıyla döven oto tamir ustası.'nin (33), yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., "Daha önce de malzemeleri kırdığı için bacaklarına iki tokat attım.dedi. Sanık tutuksuz yargılanmak üzere v serbest bırakılırken,Bacakları moraran M.A tahliye kararınatepki gösterdi. TÜM MANŞETLER