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Barış'ın sosyal medyadaki kitap çağrısına büyük destek

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kemoterapi tedavisi gören Ceyhan Barış Altun'un (12), sosyal medyadan yaptığı 'Kitap istiyorum' çağrısına, sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalmayarak çok sayıda kitap gönderdi.

Yeter ki oku Barış
Kocaeli'de kemoterapi gören Barış Altun, okula gidemedi. Roman istedi. Yüzlerce kitap geldi.

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