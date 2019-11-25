Barış'ın sosyal medyadaki kitap çağrısına büyük destek
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kemoterapi tedavisi gören Ceyhan Barış Altun'un (12), sosyal medyadan yaptığı 'Kitap istiyorum' çağrısına, sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalmayarak çok sayıda kitap gönderdi.
Kocaeli'de kemoterapi gören Barış Altun, okula gidemedi. Roman istedi. Yüzlerce kitap geldi.
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