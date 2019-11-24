Şiddet okulu kapatıldı! İzmir Buca'daki, bir anaokulunda 2.5 yaşındaki öğrenciye, başka çocuklar tarafından şiddet uygulandı. Ailenin şikayeti üzerine anaokulu hakkında soruşturma açıldı. Küçük çocuğun dehşet anlarını yaşadığı okul, geçici olarak kapatıldı. İlçedeki tüm anaokulları araştırmaya alındı.

İzmir Buca'daki, bir anaokulunda 2.5 yaşındaki öğrenciye, başka çocuklar tarafından şiddet uygulandı. Ailenin şikayeti üzerine anaokulu hakkında soruşturma açıldı. Küçük çocuğun dehşet anlarını yaşadığı okul, geçici olarak kapatıldı. İlçedeki tüm anaokulları araştırmaya alındı. TÜM MANŞETLER