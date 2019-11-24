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Sayısal Loto 5.8 milyon devretti

6 bilen çıkmayınca 5 milyon 807 bin 792 lira çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 6 bin 833 lira, 4 bilenler 81 lira, 3 bilenler ise 12 lira ikramiye alacak.

Sayısal Loto 5.8 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 5 milyon 807 bin 792 lira çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 6 bin 833 lira, 4 bilenler 81 lira, 3 bilenler ise 12 lira ikramiye alacak.

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