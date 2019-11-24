Rusya'da yaşayan ve bilgisayar yazılımcısı olan Mussa Kecherukov (26), 2017 yılında şeker hastası olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul'da, sonra Alanya'da çalıştı. Ancak ailesi bir daha kendisinden haber alamadı.
Hayatından endişe duyan babası Oysun Kecherukov, otomobilini ve evini satarak oğlunu aramak için Türkiye'ye geldi. Acılı baba, "Buradan oğlum Mussa'ya sesleniyorum. Gelsin ya da sağ olduğunu bize bildirsin. Biz Eskişehir'deyiz" dedi.
Hayatından endişe duyan babası Oysun Kecherukov, otomobilini ve evini satarak oğlunu aramak için Türkiye'ye geldi. Acılı baba, "Buradan oğlum Mussa'ya sesleniyorum. Gelsin ya da sağ olduğunu bize bildirsin. Biz Eskişehir'deyiz" dedi.
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