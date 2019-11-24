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'dan 'de kaybolan oğlunu bulmak için geldi

'da yaşayan ve bilgisayar yazılımcısı olan (26), 2017 yılında şeker hastası olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için 'ye geldi. Önce 'da, sonra Alanya'da çalıştı. Ancak ailesi bir daha kendisinden haber alamadı. Hayatından endişe duyan babası , otomobilini ve evini satarak oğlunu aramak için Türkiye'ye geldi.

Mussa’yı arıyo'Rus!'
Rusya'da yaşayan ve bilgisayar yazılımcısı olan Mussa Kecherukov (26), 2017 yılında şeker hastası olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye geldi. Önce 'da, sonra Alanya'da çalıştı. Ancak ailesi bir daha kendisinden haber alamadı.



Hayatından endişe duyan babası , otomobilini ve evini satarak oğlunu aramak için 'ye geldi. Acılı baba, "Buradan oğlum Mussa'ya sesleniyorum. Gelsin ya da sağ olduğunu bize bildirsin. Biz Eskişehir'deyiz" dedi.

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