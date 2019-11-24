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Çorum'da inşaat asansörü düştü: 1 ölü

Çorum'da bir binanın 11'inci katına malzeme taşıyan, içinde işçilerin bulunduğu yük asansörü bilinmeyen nedenle arızalandı. Asansör kabini yaklaşık 40 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Kabindeki işçilerden Orhan Çanaklı, kurtarılamadı. Talihsiz adam dün son yolculuğuna uğurlandı.

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Çorum'da bir binanın 11'inci katına malzeme taşıyan, içinde işçilerin bulunduğu yük asansörü bilinmeyen nedenle arızalandı. Asansör kabini yaklaşık 40 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.



Kabindeki işçilerden Orhan Çanaklı, kurtarılamadı. Talihsiz adam dün son yolculuğuna uğurlandı.

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