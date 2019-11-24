Çığdem’i yaktılar! Şanlıurfa'da 19 Kasım Salı günü korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre Çiğdem Ç'nin (16) telefonu, aynı mahallede yaşadığı arkadaşı tarafından çalındı. Genç kız polisin kapısını çaldı. Başına gelenleri anlattı. Polis, iki zanlıdan birini tutukladı. Telefonunu çalan şüpheli ise polise giden kızdan intikam almak için yeniden ortaya çıktı. Yine Çiğdem'in telefonunu çaldı. Sonra da kızın üzerine benzin döküp, çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan Çiğdem Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, caniyi arıyor...

Ş anlıurfa'da 19 Kasım Salı günü korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre Çiğdem Ç'nin (16) telefonu, aynı mahallede yaşadığı arkadaşı tarafından çalındı. Genç kız polisin kapısını çaldı. Başına gelenleri anlattı. Polis, iki zanlıdan birini tutukladı. Telefonunu çalan şüpheli ise polise giden kızdan intikam almak için yeniden ortaya çıktı. Yine Çiğdem'in telefonunu çaldı. Sonra da kızın üzerine benzin döküp, çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan Çiğdem Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, caniyi arıyor... TÜM MANŞETLER