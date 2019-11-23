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'ta valilik önünde şaşırtan görüntü! Yolu şaşırdı, merdivenlerde asılı kaldı

'ta dün yürekler ağıza geldi. Aracıyla valilik binasına giden Zihni K, ana yola inmek istedi. Bu sırada yolu şaşırınca, binanın önündeki merdivende asılı kaldı! İhbar üzerine valilik önüne trafik polisleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, otomobilin çekici yardımıyla basamaktan kaldırılmasını merakla izledi.

Yolda kaldı!
Zonguldak'ta dün yürekler ağıza geldi. Aracıyla valilik binasına giden Zihni K, ana yola inmek istedi. Bu sırada yolu şaşırınca, binanın önündeki merdivende asılı kaldı! İhbar üzerine valilik önüne trafik polisleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, otomobilin çekici yardımıyla basamaktan kaldırılmasını merakla izledi.

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