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Ölüm ayırdı!

Üzücü kaza dün Sakarya'da meydana geldi. Mevlüt U.'nun kullandığı panelvan tipi araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Yasemin T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Yasemin T.'nin 11 yaşındaki kızı Kardelen Şahin ölürken, 7 yaşındaki kızı Melisa Şahin ise hastanede kurtarılamadı. Ağır yaralı anne ise tedavi altına alındı.

Ölüm ayırdı!
Üzücü kaza dün Sakarya'da meydana geldi. Mevlüt U.'nun kullandığı panelvan tipi araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Yasemin T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Yasemin T.'nin 11 yaşındaki kızı Kardelen Şahin ölürken, 7 yaşındaki kızı Melisa Şahin ise hastanede kurtarılamadı. Ağır yaralı anne ise tedavi altına alındı.

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