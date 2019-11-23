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İnegöl'de ikizleri yangın ayırdı

'de dün kömürlükte yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı. Dışarı çıkamayan 5 yaşındaki 'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Argun'un ikiz olduğu ve ikizinin ise olduğu öğrenildi.

İkiz acı
Bursa İnegöl'de dün kömürlükte yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı. Dışarı çıkamayan 5 yaşındaki Ömer Argun'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Argun'un ikiz olduğu ve ikizinin ise olduğu öğrenildi.

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