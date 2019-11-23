İnegöl'de ikizleri yangın ayırdı

Bursa İnegöl'de dün kömürlükte yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı. Dışarı çıkamayan 5 yaşındaki Ömer Argun'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Argun'un ikiz olduğu ve ikizinin ise Ümmühan Argun olduğu öğrenildi.
- Yaşam
- 23.11.2019
- Gazete
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