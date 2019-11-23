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İki kadın katilinin savunmaları dehşete düşürdü!

’de karısını katleden koca, "Boğazını kestikten sonra, başında ölmesini bekledim. Sonra da parçaladım" dedi. 'de başka bir caninin ifadesi ise tüyler ürpertti: Mecbur bıraktı...

Korkunç savunma!
İki kadın katilinin savunmaları dehşete düşürdü. 'de Cemile Ertürkoğlu, gördüğü şiddet nedeniyle ayrılmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından, "Sana sürprizim var" diyerek gözlerini kapattırdıktan sonra, maket bıçağıyla boğazı kesilerek öldürüldü. Katil "Boğazını kestikten sonra, başında ölmesini bekledim. Sonra da parçaladım" dedi.



'de ise Dilan Tutucu (18), geçen 20 Nisan günü, telefon defterinde "Azrail" olarak kaydettiği eski sevgilisi Ahmet Yaman tarafından tabancayla öldürüldü.



Zanlı savunmasında, "Telefonunda fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum" dedi.

BEKİR COŞKUN-CEYHAN TORLAK

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