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'' lakaplı 'e sadece bir iş adamının 12 milyon dolar kaptırmış

8 ilde binden fazla kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan ’a sadece bir iş adamının 12 milyon dolar kaptırdığı öğrenildi. Mağdurlar şikayetçi olurken, Bitcoin Kürşat milyon dolarlarla ortadan kayboldu.

Bitcoin Kürşat
Muğla Marmaris'te ortaya çıkan '' lakaplı 'e sadece bir iş adamının 12 milyon dolar kaptırdığı öğrenildi. , , , , , , ve 'da, çaycısından iş adamına binden fazla kişiyi dolandıran Kürşat Öncül hakkındaki şikayetlerde; kimi evini sattığını, kimi borçlandığını, kimi ise yapacağı otelin parasını Bitcoin Kürşat'a kaptırdığını söyledi. Bilgisayar malzemeleri dükkanı işleten, kendisini bilgisayar yazılımcısı ve 'bitcoin uzmanı' olarak tanıtan Kürşat Öncül'e, Ankaralı iş adamı C.D.'nin ise tek kalemde 12 milyon dolar kaptırması şoke etti.



Ankaralı işadamı, Öncül'den şikayetçi oldu. Milyonluk vurgun yapan Öncül hakkında birçok kişiden dolandırıcılık ve alacaklı davası için şikayet geldi. Yemleme yöntemiyle dolandırıldıkları ortaya çıkan vatandaşların şikayetleri bir dosyada birleşti. 1 yıl önce başlayan şikayetlerin ardından, Kürşat Öncül kayıplara karıştı. Kürşat Öncül'ün, bir tek Adana'da 121 bin dolar kaptırdığını söyleyen 'ün şikayet dilekçesinde ifade verdiği ortaya çıktı. Kürşat Öncül, savcılık ifadesinde Serdar Ertürk'e ve birçok kişiye borçlandığını, suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.



MÜŞTERİLERİ ÖNCE YEMLEDİ
Bitcoin Kürşat, para verenlere önce yüksek kar payı ödedi. Topladığı paraları ise işte böyle yedi.



SAFİYE İNTİHARI
Balıkesir'de ise Alper K. (40), 'Bitcoin Safiye' olarak bilinen Safiye Gökçe Yüce tarafından 200 bin TL dolandırıldı. Bu yüzden bir süredir bunalımda olan 3 çocuk babası K., intihar etti.

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