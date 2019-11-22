THY uçağı pistten çıktı

Türk Hava Yollar uçağı, dün akşam Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. İstanbul'dan kalkan uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi hiçbir yaralanma olmadan tahliye edildi. Türk Hava Yollar uçağı, dün akşam Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. İstanbul'dan kalkan uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi hiçbir yaralanma olmadan tahliye edildi.
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