Mardin’de silahlı kavga! 2 kardeş hayatını kaybetti Mardin'de 3 kişi arasında dün kavga çıktı. Taraflar silahlarına sarıldı. Vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa ve kardeşi Emin Tezdönen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de 3 kişi arasında dün kavga çıktı. Taraflar silahlarına sarıldı. Vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa ve kardeşi Emin Tezdönen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. TÜM MANŞETLER