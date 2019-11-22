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Mardin’de silahlı kavga! 2 kardeş hayatını kaybetti

Mardin'de 3 kişi arasında dün kavga çıktı. Taraflar silahlarına sarıldı. Vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa ve kardeşi Emin Tezdönen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 kardeş öldü
Mardin'de 3 kişi arasında dün kavga çıktı. Taraflar silahlarına sarıldı. Vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa ve kardeşi Emin Tezdönen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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