Mardin’de silahlı kavga! 2 kardeş hayatını kaybetti

Mardin'de 3 kişi arasında dün kavga çıktı. Taraflar silahlarına sarıldı. Vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa ve kardeşi Emin Tezdönen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mardin'de 3 kişi arasında dün kavga çıktı. Taraflar silahlarına sarıldı. Vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa ve kardeşi Emin Tezdönen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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