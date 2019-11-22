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Eline aldığı yan etkisi bulunan ilacı yuttu!

’da bir kişi, yan etkisi bulunan ilacı, eczanede aniden içti. Polis tarafından gözaltına alındı... Eczacı kalfası , "Bir anda rafa yöneldi ve ilaç kutusunu alarak içinden bir hapı yuttu" dedi.

Hapı yuttu!
İlginç olay dün 'da yaşandı. Emre Ö. (36), girdiği eczanede yeşil reçete ile kas ve eklem ağrılarının tedavisi için verilen ve yan etkisi bulunan, gabapentin etken maddeli ilacı almak istediğini söyledi. Kalfanın eline aldığı kutuyu aniden alarak tabletten bir hapı yuttu. Şüpheli bölgeden ayrıldı. Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Eczacı kalfası , "Bir anda rafa yöneldi ve ilaç kutusunu alarak içinden bir hapı yuttu" dedi.

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