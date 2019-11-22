İlginç olay dün Ordu'da yaşandı. Emre Ö. (36), girdiği eczanede yeşil reçete ile kas ve eklem ağrılarının tedavisi için verilen ve uyuşturucu yan etkisi bulunan, gabapentin etken maddeli ilacı almak istediğini söyledi. Kalfanın eline aldığı kutuyu aniden alarak tabletten bir hapı yuttu. Şüpheli bölgeden ayrıldı. Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, "Bir anda rafa yöneldi ve ilaç kutusunu alarak içinden bir hapı yuttu" dedi.
Eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, "Bir anda rafa yöneldi ve ilaç kutusunu alarak içinden bir hapı yuttu" dedi.
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