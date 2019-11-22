Adliye önündeki kavga cinayetle bitti. Olay dün Batman'da meydana geldi. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen davaya katılmak için adliyeye giden Özerdem ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Çatışma çıktı. Abdülkadir Özerdem (20), Nihat Özerdem (24), Erdem Özerdem (26) ve Abdülaziz Özerdem (29) yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Abdülaziz Özerdem, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
- Yaşam
- 22.11.2019
- Gazete
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