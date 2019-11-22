Ah be usta! 'Ölü yazan' duvarın dibinde ölü bulundu

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış yerde cesedi bulunan adamın ölümü dikkat çekti. Olay dün Adana'da meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Fahrettin Aydın (55) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğu tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan adamın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
KALP HASTASIYDI
Fahrettin Aydın'ın kalp hastası olduğu belirtildi.
KALP HASTASIYDI
Fahrettin Aydın'ın kalp hastası olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.