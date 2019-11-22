Bugünkü
Takvim

Ah be usta! 'Ölü yazan' duvarın dibinde ölü bulundu

’da bir tatlı firmasında hamur ustası olarak çalışan bir kişi “Ölüü” yazan duvarın dibinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan adamın cesedi, Kurumu'na gönderildi.

Ah be usta!
Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış yerde cesedi bulunan adamın ölümü dikkat çekti. Olay dün 'da meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Fahrettin Aydın (55) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğu tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan adamın cesedi, Kurumu'na gönderildi.



KALP HASTASIYDI
'ın kalp hastası olduğu belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAh be usta! 'Ölü yazan' duvarın dibinde ölü bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri