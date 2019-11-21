22 Kasım efsane Cuma indirimi başladı mı? Sorusu şu sıralarda arama motorları tarafında popüler olmaktadır. 2019'da Türkiye'de Efsane Cuma indirimleri bu sene 22 Kasım'da olacak. Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Efsane Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Yurtdışında Black Friday denilen Efsane Cuma indirimleri için heyecan dorukta. Hepsiburada'nın her yıl gerçekleştirdiği Efsane Cuma indirimleri içerisinde, teknolojiden ev tekstiline, süpermarketten anne bebek ürünlerine pek çok ürün yer alacak.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden bu akşam başlıyor. Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21.00 itibariyle Hepsiburada.com üzerinden görüntülenebilecek. İndirimleri mobil cihazınızdan takip etmek için aşağıdaki uygulama üzerinden Hepsiburada uygulamasını indirip alışverişe başlayabilirsiniz.

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