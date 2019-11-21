Şehit Jandarma Uzman Mert Kaya geçen sene bu notu bırakmıştı

Bilecik'te önceki gün uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, geçen yıl bir bahçeden erik ve kiraz yemiş, küçük not ile birlikte bir miktar da para bırakmıştı.
Söz konusu notta şu sözler yazılıydı: "Abi hakkını helal et, biraz eriklerinden yedik, bir miktar da para bıraktık."
Bahçe sahibi Engin Yağcı ise o dönem "Her zaman buradan kiraz yiyebileceklerini söyledim" diye konuşmuştu.
Söz konusu notta şu sözler yazılıydı: "Abi hakkını helal et, biraz eriklerinden yedik, bir miktar da para bıraktık."
Bahçe sahibi Engin Yağcı ise o dönem "Her zaman buradan kiraz yiyebileceklerini söyledim" diye konuşmuştu.
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