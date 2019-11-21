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Şehit Jandarma Uzman Mert Kaya geçen sene bu notu bırakmıştı

'te önceki gün uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan , geçen yıl bir bahçeden erik ve kiraz yemiş, küçük not ile birlikte bir miktar da para bırakmıştı. Söz konusu notta şu sözler yazılıydı: "Abi hakkını helal et, biraz eriklerinden yedik, bir miktar da para bıraktık."

Helal olsun
Bilecik'te önceki gün uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan , geçen yıl bir bahçeden erik ve kiraz yemiş, küçük not ile birlikte bir miktar da para bırakmıştı.



Söz konusu notta şu sözler yazılıydı: "Abi hakkını helal et, biraz eriklerinden yedik, bir miktar da para bıraktık."



Bahçe sahibi Engin Yağcı ise o dönem "Her zaman buradan kiraz yiyebileceklerini söyledim" diye konuşmuştu.

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