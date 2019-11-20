İstanbul Sarıyer'de önceki gün korkunç bir kaza yaşandı... Ahmet A'nın (37) kullandığı lüks otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Uras'a çarptı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü isimlerin yoga eğitmenliğini yapan Uras, tedavi altına alındı. Sürücü Ahmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Yaşam
- 20.11.2019
- Gazete
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