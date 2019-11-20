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Ünlü yoga eğitmeni geçirdi

'de yolun karşısına geçmeye çalışan yoga eğitmeni ’a araba çarptı. da yaralanan Uras ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü şartıyla serbest bırakıldı...

İstanbul Sarıyer'de önceki gün korkunç bir yaşandı... Ahmet A'nın (37) kullandığı lüks otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Uras'a çarptı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü isimlerin yoga eğitmenliğini yapan Uras, tedavi altına alındı. Sürücü Ahmet A. ise şartıyla serbest bırakıldı.

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