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33 yıl sonra olduklarını öğrendiler, memlekete koşup anne-babaları ile hasret giderdiler

Kırşehirli ikizler ve , aileye evlatlık verildi. ve olarak değiştirildi. Aradan tam 33 yıl geçti. ' de olduklarını öğrendi. Memlekete koşup anne-babaları ile hasret giderdi. "Bu mucizeye inanamıyoruz" dedi.

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