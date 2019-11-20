Kırşehirli ikizler Melek ve Mehmet Yıldırım, İzlandalı aileye evlatlık verildi. İsimleri Marta ve Omar olarak değiştirildi. Aradan tam 33 yıl geçti. ' İkisi de Türk olduklarını öğrendi. Memlekete koşup anne-babaları ile hasret giderdi. "Bu mucizeye inanamıyoruz" dedi.
Gerçek anne Nebahat Yıldırım - İzlandalı anne Janeogmatti Annisius
Torun Mehmet'in kızı Daniel - Oğul Mehmet Omar Yıldırım
Kız Melek Marta - Gerçek anne Nebahat Yıldırım
Gerçek anne Nebahat Yıldırım - İzlandalı anne Janeogmatti Annisius
Torun Mehmet'in kızı Daniel - Oğul Mehmet Omar Yıldırım
Kız Melek Marta - Gerçek anne Nebahat Yıldırım
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