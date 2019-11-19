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Kazak katil

Osmaniye'de Ali Osman Sarı (26), tartıştığı eşi Serpil'i (38) üzerindeki kazakla boğdu. Tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kazak katil
Osmaniye'de Ali Osman Sarı (26), tartıştığı eşi Serpil'i (38) üzerindeki kazakla boğdu. Tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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