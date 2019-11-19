Osmaniye'de Ali Osman Sarı (26), tartıştığı eşi Serpil'i (38) üzerindeki kazakla boğdu. Tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Yaşam
- 19.11.2019
- Gazete
Kazak katil
Osmaniye'de Ali Osman Sarı (26), tartıştığı eşi Serpil'i (38) üzerindeki kazakla boğdu. Tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Gizlice doğurup diri diri gömdüğü iddia edilmişti! Karar çıktı...
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- Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman?
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