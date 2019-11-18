Yaşamaz denilen Hafsa Ceren bebek hayata tutunup 13 aylık oldu Konya'da 12 yıl çocuk hasreti çeken İsmail ve Zeynep çiftinin 25 haftalık prematüre olarak dünyaya gelen ve yaşamaz denilen bebekleri Hafsa Ceren, sağlık sorunlarını yenip hayata tutundu. Şuan 13 aylık olan bebek, ailesinin mutluluk kaynağı oldu.

Konya'da yaşayan İsmail ve Zeynep çifti 12 yıl önce evlendi. Çiftin çocuk hasreti sona erdi, Hafsa Ceren ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak bebek 700 gram olarak dünyaya geldi. İlk doğduğu zaman yaşamaz diye düşünülen bebekten ailesi hiçbir zaman ümidini kesmedi. Kuvözde geçen 6 aylık zorlu bir süreçte sağlık problemlerini tek tek yenen Ceren bebek, sağlığna kavuştu. Ailesi büyük mutluluk yaşadı. TÜM MANŞETLER