Kütahya'da Süleyman D. (47) dün eski eşi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurdu. Sevgilisi olduğu iddiasıyla da Fatih Görü'yü (49) işlettiği fırında aynı silahla öldürdü. Süleyman D.'nin, Facebook'ta 'Ben de çok uğraştım, 4 çocuk meydanda kalmasın, diye. Allah rahmet eylesin, böyle olmasını istemezdim' yazdığı görüldü.
- Yaşam
- 18.11.2019
- Gazete
Fırıncıya kurşun!
Kütahya'da Süleyman D. (47) dün eski eşi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurdu. Eski eşini ağır yaralayan, sevgilisi olduğunu iddia ettiği fırıncıyı da öldüren Süleyman D. her yerde aranıyor.
- İstanbul'da ortalığı karıştıran taciz iddiası
- 7 kilometrelik kovalamaca! "Dur" ihtarına uymadı...
- Pompalı tüfekle dehşet saçtı! 'Selam söyle' diyerek kaçtı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.