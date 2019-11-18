Bugünkü
Takvim

Fırıncıya kurşun!

Kütahya'da Süleyman D. (47) dün eski eşi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurdu. Eski eşini ağır yaralayan, sevgilisi olduğunu iddia ettiği fırıncıyı da öldüren Süleyman D. her yerde aranıyor.

Fırıncıya kurşun!
Kütahya'da Süleyman D. (47) dün eski eşi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurdu. Sevgilisi olduğu iddiasıyla da Fatih Görü'yü (49) işlettiği fırında aynı silahla öldürdü. Süleyman D.'nin, Facebook'ta 'Ben de çok uğraştım, 4 çocuk meydanda kalmasın, diye. Allah rahmet eylesin, böyle olmasını istemezdim' yazdığı görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFırıncıya kurşun!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri