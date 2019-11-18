Fırıncıya kurşun! Kütahya'da Süleyman D. (47) dün eski eşi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurdu. Eski eşini ağır yaralayan, sevgilisi olduğunu iddia ettiği fırıncıyı da öldüren Süleyman D. her yerde aranıyor.

Kütahya'da Süleyman D. (47) dün eski eşi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurdu. Sevgilisi olduğu iddiasıyla da Fatih Görü'yü (49) işlettiği fırında aynı silahla öldürdü. Süleyman D.'nin, Facebook'ta 'Ben de çok uğraştım, 4 çocuk meydanda kalmasın, diye. Allah rahmet eylesin, böyle olmasını istemezdim' yazdığı görüldü. TÜM MANŞETLER