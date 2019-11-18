Beşiktaş'ta şirketinin 4. katından düşen iş adamı hayatını kaybetti

Bastığı cam kırılınca 4'üncü kattan düşen işadamı yaşamını yitirdi. Olay cuma günü İstanbul Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. Danışmanlık şirketi sahibi işadamı Mertol Tepecik, 4'üncü kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada yürümeye başladı. Cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Talihsiz bir kazada yaşamını yitiren işadamı Mertol Tepecik ekstrem sporlara meraklıydı.
Mertol Tepecik
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Talihsiz bir kazada yaşamını yitiren işadamı Mertol Tepecik ekstrem sporlara meraklıydı.
Mertol Tepecik
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