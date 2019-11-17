Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 2.085.156 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 5.523 lira, 4 bilenler 89 lira, 3 bilenler ise 12 lira 45 kuruş ikramiye alacak. 6 bilen çıkmayınca 2.085.156 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 5.523 lira, 4 bilenler 89 lira, 3 bilenler ise 12 lira 45 kuruş ikramiye alacak. 16-32-33-34-43-45
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