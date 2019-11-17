Bugünkü
Takvim

2 milyon lira devretti

'da 6 bilen çıkmayınca 2.085.156 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 5.523 lira, 4 bilenler 89 lira, 3 bilenler ise 12 lira 45 kuruş ikramiye alacak.

2 milyon lira devretti
6 bilen çıkmayınca 2.085.156 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 5.523 lira, 4 bilenler 89 lira, 3 bilenler ise 12 lira 45 kuruş ikramiye alacak.

16-32-33-34-43-45

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSayısal Loto 2 milyon lira devretti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri