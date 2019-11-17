Kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle akrabalarına kurşun yağdırdı! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Pompalı tüfekli saldırgan dehşet saçtı. Olay dün İstanbul Pendik'te yaşandı. Ahmet Önal, kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı akrabalarının marketine pompalı tüfekle gitti. Etrafa kurşun yağdırdı. Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı. Saldırgan cinayetleri işlediği binada yakalandı. Ölenlerin yakınları şüpheliyi linç etmek istedi. Ortalık bir anda karıştı. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın içinde bulunduğu zırhlı araç mahalleden uzaklaştı.
RABİA YILMAZ
ORHAN YILMAZ
AHMET YILMAZ
3 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren katil zanlısı Ahmet Önal. zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı.
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