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Kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle akrabalarına kurşun yağdırdı! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

'te bir kişi, kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle akrabalarına kurşun yağdırdı. 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ölenlerin yakınları şüpheliyi linç etmek istedi. Ortalık bir anda karıştı. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın içinde bulunduğu mahalleden uzaklaştı.

Pompalı tüfekli saldırgan dehşet saçtı. Olay dün 'te yaşandı. Ahmet Önal, kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı akrabalarının marketine pompalı tüfekle gitti. Etrafa kurşun yağdırdı. Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı. Saldırgan cinayetleri işlediği binada yakalandı. Ölenlerin yakınları şüpheliyi linç etmek istedi. Ortalık bir anda karıştı. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın içinde bulunduğu mahalleden uzaklaştı.











AHMET YILMAZ



3 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren katil zanlısı . zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı.





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