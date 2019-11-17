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'nın Elmalı ilçesinde korkutan !

'nın Elmalı ilçesinde dün akşam saat 21.14'te 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 69.5 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı çevrede paniğe yol açtı. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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