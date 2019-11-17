Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün akşam saat 21.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 69.5 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı çevrede paniğe yol açtı. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün akşam saat 21.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 69.5 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı çevrede paniğe yol açtı. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
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