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En güzel 'Hediye'! Genç kızın bacağı 7 santimetre uzatıldı

'da (24), bir bacağı kısa olduğu için hep sekerek yürümek zorunda kaldı. Toplumdan dışlandı. Okuldan da ayrıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çare aradı. Doktorlar, kalçasına manyetik çivi taktı. Bacağını uzattı. Hediye'ye dünyaları bağışladı.

En güzel 'Hediye'
Van'ın Tuşba İlçesi'nde yaşayan 'ın (24) doğuştan sağ bacağı 7 santimetre kısaydı. Genç kız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Coşkun tarafından tetkikleri yapıldı. Tetkikler sonucunda genç kızın kısa olan bacağının yeni bir yöntemle uzatılabileceği kararı alındı. Özel bir yöntemle genç kızın femur (uyluk) kemiğinin içine yaklaşık 8 santimetre uzama özelliği bulunan manyetik bir çivi yerleştirildi. Genç kızın uyluk kemiği günlük bir milimetre uzatıldı. Şu ana kadar başarılı 3 ameliyat geçiren genç kızın 7 santimetrelik bacak kısalığı 3 santimetreye indi. Uzatılan kemiğin 4 ay içinde tam olarak kaymasıyla birlikte genç kızın artık rahat yürümesi bekleniliyor.

MERAL YILDIZ


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