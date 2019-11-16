En güzel 'Hediye'! Genç kızın bacağı 7 santimetre uzatıldı

Van'ın Tuşba İlçesi'nde yaşayan Hediye Elmas'ın (24) doğuştan sağ bacağı 7 santimetre kısaydı. Genç kız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Coşkun tarafından tetkikleri yapıldı. Tetkikler sonucunda genç kızın kısa olan bacağının yeni bir yöntemle uzatılabileceği kararı alındı. Özel bir yöntemle genç kızın femur (uyluk) kemiğinin içine yaklaşık 8 santimetre uzama özelliği bulunan manyetik bir çivi yerleştirildi. Genç kızın uyluk kemiği günlük bir milimetre uzatıldı. Şu ana kadar başarılı 3 ameliyat geçiren genç kızın 7 santimetrelik bacak kısalığı 3 santimetreye indi. Uzatılan kemiğin 4 ay içinde tam olarak kaymasıyla birlikte genç kızın artık rahat yürümesi bekleniliyor.
MERAL YILDIZ
MERAL YILDIZ
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