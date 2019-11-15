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10 milyon devretti

çekilkiş sonuçları açıklandı... Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 10.443.389 lira haftaya devretti. 5 bilenler 12.346, 4 bilenler 204, 3 bilenler 16 lira alacak.

10 milyon devretti
Süper Loto 6 bilen çıkmayınca 10.443.389 lira haftaya devretti. 5 bilenler 12.346, 4 bilenler 204, 3 bilenler 16 lira alacak.

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