İzmir'de boşanma aşamasındaki Seda Ç. (33), hasta çocuğunu görmek için eşi Turgay Ç.'nin oturduğu apartmana gitti. Kapıda karşılaşan ikili kavga etti. Turgay Ç,, eşini pompalı tüfekle öldürdü. Kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalandı.
- Yaşam
- 11.11.2019
- Gazete
Yine koca terörü
İzmir'de boşanma aşamasındaki Seda Ç. (33), hasta çocuğunu görmek için eşi Turgay Ç.'nin oturduğu apartmana gitti. Kapıda karşılaşan ikili kavga etti. Turgay Ç,, eşini pompalı tüfekle öldürdü. Kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalandı.
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