Yine koca terörü İzmir'de boşanma aşamasındaki Seda Ç. (33), hasta çocuğunu görmek için eşi Turgay Ç.'nin oturduğu apartmana gitti. Kapıda karşılaşan ikili kavga etti. Turgay Ç,, eşini pompalı tüfekle öldürdü. Kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

İzmir'de boşanma aşamasındaki Seda Ç. (33), hasta çocuğunu görmek için eşi Turgay Ç.'nin oturduğu apartmana gitti. Kapıda karşılaşan ikili kavga etti. Turgay Ç,, eşini pompalı tüfekle öldürdü. Kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalandı. TÜM MANŞETLER