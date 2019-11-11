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Kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Fatih'te Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Aıerken, kurtarılamadı. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

Kafeye silahlı saldırı: 1 ölü
İstanbul Fatih'te Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Aıerken, kurtarılamadı. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

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