Kafeye silahlı saldırı: 1 ölü İstanbul Fatih'te Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Aıerken, kurtarılamadı. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

İstanbul Fatih'te Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Aıerken, kurtarılamadı. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. TÜM MANŞETLER