Antalya'da bir rezidansta oturan Selim Şimşek (36), internetten aldığı siyanürle kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38) ve çocukları Ceren (9) ile Ali Çınar Şimşek'i (5) siyanürle zehirledi. Şimşek'in kimyasalı 48 liraya internetten satın aldığı ortaya çıkarken, geride bıraktığı 2 sayfalık mektuba polis el koydu.
Mektubun bir bölümünde Şimşek şu ifadelere yer veriyor; "Çok uzun zamandır kafamda kuruyordum ama bir türlü yapamıyordum. Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Gözbebeğim canımın taa içi sevgili kızımı uyumaya götürdüm ve daha önce hiç olmadığı kadar sıkı ve uzun bir şekilde sarıldı bana. Yüreğim parçalandı."
Selim Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta borç listesinin yanı sıra bazı isimleri de tek tek yazarak suçladığı ileri sürüldü. Bu isimlerin ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
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Sultan Şimşek - Ceren Şimşek
Çınar Şimşek
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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