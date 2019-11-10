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Şeyma’nın hayatı!

Ankara'da mukopolisakkaridoz rahatsızlığı sebebiyle boyu diğer insanlara oranla daha kısa olan 32 yaşındaki Şeyma Esra Telli'nin anne ve babası, kızlarının hayatını kolaylaştırmak için evin dört bir yanını küçük eşyalarla yeniden dekore etti. Genç kadın, ailesine teşekkür etti.

Şeyma’nın hayatı!
Ankara'da mukopolisakkaridoz rahatsızlığı sebebiyle boyu diğer insanlara oranla daha kısa olan 32 yaşındaki Şeyma Esra Telli'nin anne ve babası, kızlarının hayatını kolaylaştırmak için evin dört bir yanını küçük eşyalarla yeniden dekore etti. Genç kadın, ailesine teşekkür etti.

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