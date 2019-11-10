Sayısal Loto'da 3.4 milyon devretti

Sayısal Loto'da 6 sihirli rakamı kimse bilemedi. 3 milyon 382 bin 760 lira devretti. 5 bilenler 7 bin 40'ar lira, 4 bilenler 96'şar lira, 3 bilenler ise 13 lira 50'şer kuruş alacak. Sayısal Loto'da 6 sihirli rakamı kimse bilemedi. 3 milyon 382 bin 760 lira devretti. 5 bilenler 7 bin 40'ar lira, 4 bilenler 96'şar lira, 3 bilenler ise 13 lira 50'şer kuruş alacak.
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