Sayısal Loto'da 3.4 milyon devretti Sayısal Loto'da 6 sihirli rakamı kimse bilemedi. 3 milyon 382 bin 760 lira devretti. 5 bilenler 7 bin 40'ar lira, 4 bilenler 96'şar lira, 3 bilenler ise 13 lira 50'şer kuruş alacak.

Sayısal Loto'da 6 sihirli rakamı kimse bilemedi. 3 milyon 382 bin 760 lira devretti. 5 bilenler 7 bin 40'ar lira, 4 bilenler 96'şar lira, 3 bilenler ise 13 lira 50'şer kuruş alacak.



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