Eş katili canin ifadesi kan dondurdu. Olay 2 Nisan'da İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Afgan Zıvar Gol Ravan (28) kıskançlık krizine girdi. İmam nikahlı eşi Najiha Arabzaı'yı feci şekilde öldürdü. Ravan'ın ifadesinde, "10 parmağını kestim. Kulaklarında belirgin küpe izleri vardı. Bu sebeple kulaklarını da kestim. Yüzü tanınmasın diye de yüz derisini soydum. Bu parçaları tuvalet deliğine atarak sifonu çektim. Cesedi bazaya koydum. Yunanistan'a kaçmayı düşündüm" dediği kaydedildi. Şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.
- Yaşam
- 10.11.2019
- Gazete
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