Kaynanayla oturma boşanma nedeni sayılır mı? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

2 yıldır evliyim. Eşim bir anda 'Artık benim ailemle oturacağız' demeye başladı. Maddi bir sorun ya da sağlıkla ilgili bir durum da yok. İnanın boşanmayı düşünüyorum. Bu durum boşanma sebebi sayılır mı?

Maalesef zor bir durum. Evlilik birliği içinde aslolan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay 2010 yılında vermiş olduğu kararla bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması, rızanız olmaksızın ailesiyle oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL