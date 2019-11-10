Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı Erzurum'da Muhammet Haktan Turgut (17) dün, arkadaşının ateşi canlandırmak için sobaya döktüğü tinerle alevler içinde kaldı. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum'da Muhammet Haktan Turgut (17) dün, arkadaşının ateşi canlandırmak için sobaya döktüğü tinerle alevler içinde kaldı. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgut, "Çok korktuk. Tinerin parlaması ile birlikte oturduğumuz yer alevlerle kaplandı" diye konuştu.