Bugünkü
Takvim

Ünlü nın eşi zina ve sadakatsizlik iddiasıyla boşanma davası açtı! Talep ettiği tazminat dudak uçuklattı

Ünlü 'in eşiyle arası açıldı. , "İhanet" suçlaması yaptı. Mahkemenin kapısını çaldı. Talep ettiği tazminat miktarı ise dudak uçuklattı: 80 milyon lira...

İşin 'Aslı' ihanet
Tacirler Holding'in ortağı 'in eşiyle arası açıldı. , "İhanet" suçlaması yaptı. Mahkemenin kapısını çaldı. İki çocuk annesi kadın, aylık 100 bin lira nafaka istediğini vurguladı.

Talep ettiği tazminat miktarı ise dudak uçuklattı: 80 milyon lira...



Murat Tacir - Sevim Aslı Tacir

23 Yıllık eşi Aslı Hanım, ünlü na zina ve sadakatsizlik iddiasıyla boşanma davası açtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÜnlü iş adamının eşi zina ve sadakatsizlik iddiasıyla boşanma davası açtı! Talep ettiği tazminat dudak uçuklattı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri