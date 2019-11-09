Tacirler Holding'in ortağı Murat Tacir'in eşiyle arası açıldı. Sevim Aslı Tacir, "İhanet" suçlaması yaptı. Mahkemenin kapısını çaldı. İki çocuk annesi kadın, aylık 100 bin lira nafaka istediğini vurguladı.
Talep ettiği tazminat miktarı ise dudak uçuklattı: 80 milyon lira...
Murat Tacir - Sevim Aslı Tacir
23 Yıllık eşi Aslı Hanım, ünlü iş adamına zina ve sadakatsizlik iddiasıyla boşanma davası açtı.
Talep ettiği tazminat miktarı ise dudak uçuklattı: 80 milyon lira...
Murat Tacir - Sevim Aslı Tacir
23 Yıllık eşi Aslı Hanım, ünlü iş adamına zina ve sadakatsizlik iddiasıyla boşanma davası açtı.
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