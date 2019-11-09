Aydın'da kaybolan 17 yaşındaki Beyza her yerde aranıyor Aydın'da 17 yaşındaki Beyza Altın, önceki gün evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Telefonla ulaşamayan ve aradıkları yakın çevrede de genç kızı bulumayan yakınları, soluğu polis merkezinde aldı. Kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı.

Aydın'da 17 yaşındaki Beyza Altın, önceki gün evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Telefonla ulaşamayan ve aradıkları yakın çevrede de genç kızı bulumayan yakınları, soluğu polis merkezinde aldı. Kayıpbaşvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı. TÜM MANŞETLER