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Aydın'da kaybolan 17 yaşındaki Beyza her yerde aranıyor

Aydın'da 17 yaşındaki Beyza Altın, önceki gün evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Telefonla ulaşamayan ve aradıkları yakın çevrede de genç kızı bulumayan yakınları, soluğu polis merkezinde aldı. Kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı.

Neredesin Beyza
Aydın'da 17 yaşındaki Beyza Altın, önceki gün evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Telefonla ulaşamayan ve aradıkları yakın çevrede de genç kızı bulumayan yakınları, soluğu polis merkezinde aldı. Kayıpbaşvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı.

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