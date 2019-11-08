Rüyada yüzük takmak çocuğa, velayete yorumlanır. Ev veya araba satın alma işaretidir. Peki, rüyada yüzük almak.
Bakır yüzük: Rüya sahibinin birilerinden destek alacağına, fakat bu kişilere karşı dikkatli olması gerektiğine dair bir uyarıdır.
Yüzük almak: Zenginse, malı artar. Savaşta ise muzaffer olur. Dindarsa, ibadeti ziyadeleşir. Fakirse, geçimi düzelir.
Yüzük bulmak: Ev, hanım, otomobil veya nice sahip olmadığı şeylere nail olmaya işarettir.
Yüzük kaşı: Kaş mücevherdense makam, para, izzet ve şerefe işarettir. Boncuktan olursa, saltanatın zayıf olduğuna delalet eder.
Yüzük kırılması: Boşanmaya, işinden olmaya, mal ve mülkünün elinden gitmesine işarettir.
Altın yüzük: Kadın için süs ve güzelliğe, sevgi ve itibara, erkek için zillete, hor ve hakir olmaya işaret etmektedir.
Gümüş yüzük: Erkek için mülk ve saltanata delalettir.
Yakut yüzük: Nimete nail olmaya, isim ve şöhret bulmaya alâmettir.
Elmas yüzük: Kibirli ve mağrur biriyle evlenip yuva kurmaya işarettir. Akik yüzük: Salaha, takva ve dine delalet etmektedir.
Demir yüzük: Zorluk ve çetinlikten sonra hayra nail olmaya işarettir.
NİKAH YÜZÜĞÜ
Bekar ise güzel ve mutlu bir evlilik yapmak anlamına gelmektedir. Evli kimseler için işte başarı ve bol para kazanmaktır. Yeni bir iş sözleşmesi ve başarıların habercisidir.
RÜYA TABİRLERİ - 17
Bakır yüzük: Rüya sahibinin birilerinden destek alacağına, fakat bu kişilere karşı dikkatli olması gerektiğine dair bir uyarıdır.
Yüzük almak: Zenginse, malı artar. Savaşta ise muzaffer olur. Dindarsa, ibadeti ziyadeleşir. Fakirse, geçimi düzelir.
Yüzük bulmak: Ev, hanım, otomobil veya nice sahip olmadığı şeylere nail olmaya işarettir.
Yüzük kaşı: Kaş mücevherdense makam, para, izzet ve şerefe işarettir. Boncuktan olursa, saltanatın zayıf olduğuna delalet eder.
Yüzük kırılması: Boşanmaya, işinden olmaya, mal ve mülkünün elinden gitmesine işarettir.
Altın yüzük: Kadın için süs ve güzelliğe, sevgi ve itibara, erkek için zillete, hor ve hakir olmaya işaret etmektedir.
Gümüş yüzük: Erkek için mülk ve saltanata delalettir.
Yakut yüzük: Nimete nail olmaya, isim ve şöhret bulmaya alâmettir.
Elmas yüzük: Kibirli ve mağrur biriyle evlenip yuva kurmaya işarettir. Akik yüzük: Salaha, takva ve dine delalet etmektedir.
Demir yüzük: Zorluk ve çetinlikten sonra hayra nail olmaya işarettir.
NİKAH YÜZÜĞÜ
Bekar ise güzel ve mutlu bir evlilik yapmak anlamına gelmektedir. Evli kimseler için işte başarı ve bol para kazanmaktır. Yeni bir iş sözleşmesi ve başarıların habercisidir.
RÜYA TABİRLERİ - 17
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