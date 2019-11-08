Sapık koca!

Bolu'da G.İ. adlı kadın, eşi A.K.İ. tarafından banyoya yerleştirilen saatin, gizli kamera olduğunu fark etti. Eşinin eve gelen akrabalarını görüntülediğini söyleyen kadın, şikayetçi oldu. Bolu'da G.İ. adlı kadın, eşi A.K.İ. tarafından banyoya yerleştirilen saatin, gizli kamera olduğunu fark etti. Eşinin eve gelen akrabalarını görüntülediğini söyleyen kadın, şikayetçi oldu.
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