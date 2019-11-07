Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 1.253.238 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6.775 lira, 4 bilenler 90 lira, 3 bilenler 12 lira 70 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 1.253.238 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6.775 lira, 4 bilenler 90 lira, 3 bilenler 12 lira 70 kuruş alacak. 8-17-18-20-29-44
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