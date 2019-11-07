ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Çanakkale'de 3 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ın (23) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Özkan'ın en son görüştüğü Ercan O, canlı yayına bağlandı. Anlı, O.'ya, "Karınıza kızınıza uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusunu yöneltti. Panikleyen O, şüpheli davranışı üzerine gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden katil, ifadesinde Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için ormanlık alanda av tüfeği ile öldürdüğünü söyledi.
Ercan O.
Gökhan Özkan
Ercan O.
Gökhan Özkan
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