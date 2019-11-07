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sordu, ortaya çıktı! Kanlı itiraf...

ile 'te 'de 3 gün önce kaybolan 'ın (23) e kurban gittiği ortaya çıktı. Özkan'ın en son görüştüğü Ercan O, canlı yayına bağlandı. Anlı, O.'ya, "Karınıza kızınıza uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusunu yöneltti. Panikleyen O, şüpheli davranışı üzerine gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden katil, ifadesinde Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için ormanlık alanda av tüfeği ile öldürdüğünü söyledi.

Kanlı itiraf!
ATV'deki ile 'te 'de 3 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ın (23) e kurban gittiği ortaya çıktı. Özkan'ın en son görüştüğü Ercan O, canlı yayına bağlandı. Anlı, O.'ya, "Karınıza kızınıza uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusunu yöneltti. Panikleyen O, şüpheli davranışı üzerine gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden katil, ifadesinde Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için ormanlık alanda av tüfeği ile öldürdüğünü söyledi.


Ercan O.



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