Korku dolu anlar, Adana'nın Çukurova İlçesi'nde yaşandı. Zeynep Can, okuldaki çocuğunu almak için Cihan (2.5) ile Özgür'ü (10) evde bırakıp dışarı çıktı. Salondaki pencere kenarında oturan Cihan Can, bu sırada demirlerin arasından dışarı doğru kaydı. Başı, dördüncü kattaki evlerinin pencere demirlerine sıkıştı.
Özgür, kardeşini kıyafetlerinden tutup kurtarmaya çalıştı. Bir yandan da komşulara bağırdı. Sesleri duyan alt komşu pencereye çıkarak Cihan'ı ayaklarından yakaladı. Bir taraftan da eve kapıyı balyozla kırıp giren vatandaşlar, küçük çocuğu kurtardı.
Baba Hüseyin Can ise yaşananları 'mucize' olarak yorumladı. "Allah onu bize bağışladı. Buna ihmal diyenleri vicdanıyla baş başa bırakıyorum" açıklamasını yaptı.
Özgür, kardeşini kıyafetlerinden tutup kurtarmaya çalıştı. Bir yandan da komşulara bağırdı. Sesleri duyan alt komşu pencereye çıkarak Cihan'ı ayaklarından yakaladı. Bir taraftan da eve kapıyı balyozla kırıp giren vatandaşlar, küçük çocuğu kurtardı.
Baba Hüseyin Can ise yaşananları 'mucize' olarak yorumladı. "Allah onu bize bağışladı. Buna ihmal diyenleri vicdanıyla baş başa bırakıyorum" açıklamasını yaptı.
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