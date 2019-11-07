Bugünkü
Takvim

'da korku dolu anlar! Pencere korkuluğuna sıkışan 2,5 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardı

'da, 4'üncü kattaki evlerinin salonundaki pencerenin oturmak istediği pervazından kayan 2,5 yaşındaki Cihan Can, başı korkuluk demirine sıkışınca asılı kaldı. 10 yaşındaki ağabeyi Özgür Can'ın kıyafetlerinden yakalayıp, düşmesini engellediği Cihan, seferber olan mahalleli tarafından kurtarıldı

Can havli
Korku dolu anlar, 'nın Çukurova İlçesi'nde yaşandı. Zeynep Can, okuldaki çocuğunu almak için Cihan (2.5) ile Özgür'ü (10) evde bırakıp dışarı çıktı. Salondaki pencere kenarında oturan Cihan Can, bu sırada demirlerin arasından dışarı doğru kaydı. Başı, dördüncü kattaki evlerinin pencere demirlerine sıkıştı.



Özgür, kardeşini kıyafetlerinden tutup kurtarmaya çalıştı. Bir yandan da komşulara bağırdı. Sesleri duyan alt komşu pencereye çıkarak Cihan'ı ayaklarından yakaladı. Bir taraftan da eve kapıyı balyozla kırıp giren vatandaşlar, küçük çocuğu kurtardı.



Baba Hüseyin Can ise yaşananları 'mucize' olarak yorumladı. "Allah onu bize bağışladı. Buna ihmal diyenleri vicdanıyla baş başa bırakıyorum" açıklamasını yaptı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdana'da korku dolu anlar! Pencere korkuluğuna sıkışan 2,5 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri