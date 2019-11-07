3 kişiye 978’er bin

5+1 bilen 3 kişi, 978.803'er lira kazandı. 5 bilenler 4.944, 4+1 bilenler 602, 4 bilenler 53, 3+1 bilenler 29, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 5+1 bilen 3 kişi, 978.803'er lira kazandı. 5 bilenler 4.944, 4+1 bilenler 602, 4 bilenler 53, 3+1 bilenler 29, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 7-8-27-29-10
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