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'da kuyuya atlayıp a kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu

'da üniversite öğrencisi Abdullah Ü. (21), dün su kuyusuna atlayarak a kalkıştı. Ancak pişman olup, polisi aradı. Düştüğü yerin kolayca bulunması için de polise konum attı.

Konumuz karışık
Konya'da üniversite öğrencisi Abdullah Ü. (21), dün su kuyusuna atlayarak a kalkıştı. Ancak pişman olup, polisi aradı. Düştüğü yerin kolayca bulunması için de polise konum attı.



3.5 metre derinliğindeki kuyudan çıkartılan genç, "Ailevi sorunlarım var. Kafam yerinde değildi. Buraya nasıl geldim, burada ne yapıyorum hatırlamıyorum" diye konuştu.

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