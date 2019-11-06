Konya'da üniversite öğrencisi Abdullah Ü. (21), dün su kuyusuna atlayarak intihara kalkıştı. Ancak pişman olup, polisi aradı. Düştüğü yerin kolayca bulunması için de polise konum attı.
3.5 metre derinliğindeki kuyudan çıkartılan genç, "Ailevi sorunlarım var. Kafam yerinde değildi. Buraya nasıl geldim, burada ne yapıyorum hatırlamıyorum" diye konuştu.
3.5 metre derinliğindeki kuyudan çıkartılan genç, "Ailevi sorunlarım var. Kafam yerinde değildi. Buraya nasıl geldim, burada ne yapıyorum hatırlamıyorum" diye konuştu.
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