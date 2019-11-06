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22 yıl önce defnettikleri bebek başkasının çıktı

Gurbetçi Kazankıran Ailesi, ’da dünyaya gelen ve 5 aylıkken ölen bebeğin 22 yıl sonra kendilerinin olmadığını öğrendi. Yetkililerden yardım istedi: Çocuğumuzu çaldılar

Nazi yani!
Kahramanmaraşlı İbrahim (64) ile eşi Hanım Kazankıran (56), 1991'de çalışmak için 'ya gitti. Bir yıl sonra da "Alişir" adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak küçük yavru düştüğü için hastanede tedavi edildi. Bir süre sonra da hayatını kaybetti. Cenaze aileye 24 gün sonra teslim edildi. Defin işleminden sonra ise acılı aile, bebeğin mezarının sürekli çiçeklerle süslendiğini fark etti. Bu durumdan şüphelenen çift, DNA testi yaptırdı.



Gömülen çocuğun kendi evlatları olmadığını öğrendi. Durumdan emin olmak için tam dört kez test yaptırdıklarını belirten İbrahim Kazankıran, "Almanya'da çocuğumuzu çaldılar. Psikolojimiz bozuldu" diye konuştu. Acılı anne ise "Ölüyse diriyse nerede yaşıyorsa bana yardım etsinler" diye ağladı...










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